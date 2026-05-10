Napoli, conferita la “Pergamena della Solidarietà – Città di Napoli” a Giovanni Prevete

Ieri, presso il teatro della Parrocchia dei SS. Giovanni e Paolo di Napoli, si è svolta la XII Edizione della manifestazione “Pergamena della Solidarietà – Città di Napoli”, promossa dal Centro per la Famiglia e l’Infanzia SS. Giovanni e Paolo, con il patrocinio e la partecipazione di realtà associative e istituzionali del territorio.

Nel corso della cerimonia è stato conferito a Giovanni Prevete un attestato di benemerenza quale riconoscimento per l’impegno e la sensibilità dimostrati nel campo della solidarietà e del sostegno verso i più deboli.

L’evento, tenutosi in Piazza Ottocalli, ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti del mondo sociale, culturale e del volontariato campano. Tra i premiati figurava anche il presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, dott. Ottavio Lucarelli, insieme ad associazioni, professionisti e volontari distintisi per il loro contributo alla comunità.

La manifestazione, giunta alla sua dodicesima edizione, rappresenta ormai un importante appuntamento cittadino dedicato alla valorizzazione delle esperienze di solidarietà, inclusione e impegno civile presenti sul territorio napoletano.

Particolarmente emozionante il momento della consegna dell’attestato, avvenuto in un clima di grande partecipazione e condivisione, alla presenza di amici, familiari e rappresentanti delle istituzioni.

“Una Pergamena per la Solidarietà – Città di Napoli” continua così a testimoniare l’importanza dell’impegno sociale quotidiano e del valore umano di chi opera, con discrezione e dedizione, a favore della collettività.