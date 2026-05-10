Quadrelle, gli auguri del Sindaco Simone Rozza per la Festa della Mamma

Quadrelle-In occasione della Festa della Mamma, il Sindaco dr. Simone ROZZA ha voluto rivolgere un messaggio di sincera riconoscenza e vicinanza a tutte le mamme della comunità.

«Le mamme rappresentano il cuore pulsante della nostra società. Con amore, sacrificio e straordinaria forza accompagnano ogni giorno la crescita delle nuove generazioni, trasmettendo valori fondamentali come il rispetto, la solidarietà e il senso della famiglia», ha dichiarato il Sindaco ROZZA.

In una giornata dedicata all’affetto e alla gratitudine, l’Amministrazione Comunale desidera rendere omaggio al ruolo centrale delle madri, autentico pilastro della comunità ed esempio quotidiano di dedizione e resilienza.

«A tutte le mamme va il nostro grazie più profondo», prosegue ROZZA, «per l’impegno silenzioso ma essenziale con cui contribuiscono a costruire una società più umana, unita e ricca di speranza».

A nome dell’intera Amministrazione Comunale e della cittadinanza, il Sindaco dr. Simone ROZZA augura una serena e felice Festa della Mamma a tutte le mamme.