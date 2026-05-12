Sant’Anastasia accoglie il coro “De Rosa…InCanto” dopo il successo al GEF di Sanremo

SANT’ANASTASIA – Un pomeriggio dedicato alla musica, al talento e all’orgoglio per i giovani studenti del territorio. Giovedì 14 maggio, alle ore 17:00, presso l’Aula Consiliare del Comune di Sant’Anastasia, si terrà l’esibizione del coro “De Rosa…InCanto” dell’Istituto Comprensivo “Ten. Mario De Rosa”.

L’iniziativa nasce per celebrare il prestigioso risultato ottenuto dal coro al GEF – Global Education Festival di Sanremo, dove gli alunni si sono distinti conquistando il titolo di finalisti.

L’appuntamento rappresenterà un momento speciale di condivisione con la cittadinanza, nel corso del quale gli studenti porteranno sul palco il frutto del lavoro, dell’impegno e della passione che li ha resi protagonisti della manifestazione nazionale.

Attraverso la musica, i giovani talenti del coro hanno saputo rappresentare con orgoglio Sant’Anastasia anche fuori dai confini regionali, ricevendo apprezzamenti e riconoscimenti.

Nel corso dell’evento saranno inoltre ringraziati tutti coloro che hanno sostenuto la partecipazione del coro al festival di Sanremo, tra istituzioni, attività commerciali e realtà del territorio.

L’iniziativa è promossa con il patrocinio del Comune di Sant’Anastasia insieme al Primo Istituto Comprensivo “Ten. M. De Rosa”.