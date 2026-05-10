Avella in lutto per la scomparsa di Antonio Germani

La comunità di Avella piange la scomparsa di Antonio Germani, venuto a mancare all’età di 63 anni. La triste notizia ha profondamente colpito familiari, amici e quanti lo hanno conosciuto e stimato nel corso della sua vita.

A darne il doloroso annuncio sono la moglie Marianna Maietta, il figlio Giovanni, le cognate Marilena e Monica Maietta, il cognato Gaetano Luciano, i nipoti e tutti i parenti.

I funerali si svolgeranno domani, 10 maggio 2026, alle ore 16:30. Il corteo funebre partirà dalla casa dell’estinto, in via Mazzini 1, per raggiungere la Chiesa di San Giovanni in Avella, dove sarà celebrato il rito religioso.

Al termine della funzione, come espresso dalla famiglia nel manifesto funebre, i parenti saluteranno in chiesa quanti prenderanno parte al loro dolore.

In queste ore numerosi messaggi di cordoglio stanno giungendo alla famiglia Cermani, molto conosciuta e stimata in paese.

Alla famiglia le più sentite condoglianze.