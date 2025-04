Musica, Arte e Bellezza: Prosegue la Rassegna Concertistica della Parthenope Cordes Ensemble ad Avella

Prosegue la Rassegna Concertistica promossa ed organizzata dall’ associazione La Parthenope Cordes Ensemble di Avella. Ricchissimo il programma che si svolgerà fino a giugno e che toccherà stili ed epoche diverse per rispondere alle esigenze di un pubblico variegato, ma attento ed amante dell’arte, della cultura e della musica. A fare da scenario saranno luoghi di indiscussa bellezza come l’Anfiteatro Romano e il Fusaro con le sue preziosità paesaggistiche. Dunque, appuntamenti in musica da non perdere. Da circa un anno, La Parthenope Cordes Ensemble si presenta come driver di creatività, in un’ottica in cui i processi culturali diventano promotori della crescita innovativa del territorio di Avella, già città d’arte, all’insegna della musica colta, dell’arte e della bellezza. Info in locandina.