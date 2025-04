Avella, inaugurata la Pineta “Baden Powell”: un nuovo spazio verde per la comunità. Video e Foto

È stata inaugurata questa mattina, 6 aprile 2025, ad Avella (AV) la Pineta “Baden Powell” in località Fusaro, un polmone verde restituito alla comunità grazie all’impegno di un gruppo di una coppia avellanai che ne hanno ottenuto la gestione tramite concessione comunale. Un luogo che punta a diventare punto di riferimento per famiglie, sportivi, scout e tutti coloro che desiderano godersi qualche ora all’aria aperta, a stretto contatto con la natura.

La pineta si presenta come uno spazio attrezzato e accogliente: tavoli e sedie da picnic, barbecue con possibilità di richiedere il carbone, un piccolo chiosco, servizi igienici e una palestra all’aperto con numerosi attrezzi ginnici. L’ingresso è gratuito; si paga solo l’utilizzo dell’area picnic, rendendo l’esperienza accessibile a tutti. Il luogo si presta perfettamente per gite fuori porta e, non a caso, si registra già il tutto esaurito per la prossima Pasquetta.

La cerimonia d’apertura ha visto la partecipazione del sindaco Vincenzo Biancardi, che ha sottolineato come questa iniziativa rappresenti “un altro tassello importante nel percorso di valorizzazione delle aree comunali”, ricordando anche l’assegnazione del parco San Pietro di alcuni mesi fa. Presente anche Don Giuseppe Parisi, parroco della comunità, che ha benedetto l’intera area, augurando che diventi un luogo di condivisione e rispetto per l’ambiente.

Immersa nel verde dei monti di Avella, la Pineta “Baden Powell” si trova a pochi passi da luoghi suggestivi come le Grotte di San Michele e il torrente Clanio. Un’area che, oltre al valore ambientale, si carica di significato anche per la sua collocazione storica e spirituale. Un connubio che, se valorizzato con costanza e rispetto, può davvero fare di questo spazio un esempio di rigenerazione e cittadinanza attiva.

L’augurio è che questo spazio non sia solo un’oasi domenicale, ma un simbolo concreto di come, quando la fiducia viene data ai giovani e alla comunità, il territorio possa rifiorire con energia nuova.