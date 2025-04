AVELLA. Disavventura in montagna: due uomini dispersi, ritrovati dai soccorritori. VIDEO

Nel pomeriggio di oggi, il Soccorso Nazionale Alpino e Speleologico (CNSAS) è stato allertato dalla centrale operativa del 118 di Avellino per prestare soccorso a due persone disperse nella zona montana denominata “Porca delle Pere”, nel territorio comunale di Avella.

I due escursionisti, rispettivamente di 64 e 69 anni, erano partiti dal versante beneventano, precisamente da Pannarano, con l’intenzione di attraversare il crinale e raggiungere il versante opposto. Durante il percorso, però, hanno smarrito il sentiero, finendo in difficoltà anche a causa del peggioramento improvviso delle condizioni meteo.

Nonostante le difficoltà, i due sono riusciti a contattare la centrale operativa del 112 e a fornire le proprie coordinate GPS, lanciando così l’allarme. Subito sono state mobilitate tre squadre del CNSAS che si sono recate nella zona indicata. Tuttavia, una volta raggiunta la posizione segnalata, dei due escursionisti non vi era alcuna traccia: i loro telefoni risultavano spenti o irraggiungibili, rendendo più complesse le operazioni di individuazione.

È stata necessaria un’ulteriore e approfondita ricerca da parte delle squadre di soccorso per riuscire finalmente a localizzare i due uomini, che nel frattempo si erano spostati dalla posizione originaria. Una volta individuati, i tecnici del CNSAS li hanno coperti con teli isotermici per proteggerli dalla pioggia e dal rischio di ipotermia, prima di riaccompagnarli in sicurezza a valle e affidarli alle cure dell’equipaggio del 118, prontamente intervenuto sul posto.

A supportare le operazioni di soccorso sono intervenuti anche i Carabinieri del Comando Compagnia di Baiano, fornendo assistenza e coordinamento con le altre forze in campo.

L’episodio, fortunatamente a lieto fine, sottolinea ancora una volta l’importanza di affrontare la montagna con la giusta preparazione e prudenza, specie in presenza di condizioni meteorologiche variabili.