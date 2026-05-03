Incidente ad Avella, scontro tra moto e auto: un ferito

Paura ad Avella, in via Madonna del Carmine, dove si è verificato dopo le 11,15, di oggi domenica 3 maggio, un incidente stradale che ha coinvolto una motocicletta e un’auto, un’Alfa Romeo.

Violento l’impatto tra i due veicoli: ad avere la peggio è stato il centauro, immediatamente soccorso dai sanitari del 118 e trasportato al pronto soccorso per le cure del caso. Le sue condizioni sono in corso di valutazione.

Rimasto contuso anche il conducente dell’automobile, che non avrebbe riportato ferite gravi.

A causa dell’incidente si sono registrati rallentamenti alla circolazione, con disagi al traffico dovuti ai veicoli coinvolti rimasti sulla carreggiata.

Sul posto sono attese le forze dell’ordine, che dovranno effettuare i rilievi per chiarire la dinamica dello scontro.