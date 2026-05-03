Visciano, i “cascettari”: custodi silenziosi della tradizione e della fede popolare

VISCIANO – Non semplici presenze, ma anime vive di una tradizione che resiste al tempo. I “cascettari”, i questuanti della domenica, rappresentano una delle espressioni più autentiche della fede popolare che accompagna i preparativi delle feste religiose.

Ogni settimana, il loro passaggio tra le strade del paese diventa un rito familiare, quasi atteso. Portano con sé un’immagine sacra, ma soprattutto un messaggio: quello di una comunità che si riconosce nei suoi simboli, nei suoi gesti e nella sua storia.

Non è solo una raccolta, ma un momento di incontro. Tra una porta e l’altra, tra uno sguardo e un saluto, si rinnova un legame profondo fatto di memoria e appartenenza. Un gesto semplice che racconta molto più di quanto sembri: racconta la continuità di una tradizione che vive grazie alle persone.

È importante sottolineare come quanto raccolto confluisca interamente nelle attività del Comitato Festa 2026 in onore di Maria SS. Consolatrice del Carpianello, contribuendo concretamente alla realizzazione delle celebrazioni e al mantenimento delle tradizioni locali.

I “cascettari” sono, in questo senso, custodi silenziosi di un patrimonio immateriale. Ricordano che una festa non è fatta solo di eventi e celebrazioni, ma soprattutto di partecipazione, di spirito condiviso, di quella piccola umanità che unisce anche nei momenti più semplici, come il silenzio di una domenica mattina.

Nel loro cammino tra le vie del paese c’è qualcosa di antico e, allo stesso tempo, profondamente attuale: il bisogno di sentirsi comunità. Ed è proprio questo che rende il loro ruolo ancora oggi essenziale.