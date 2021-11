Il 13 novembre l’associazione “Mela” si esibisce presso l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli mettendo in scena la commedia “Non ti pago”

Prestigioso appuntamento per la Compagnia Teatrale Stabile Mela che il prossimo 13 novembre si esibirà presso l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli mettendo in scena Non ti pago, commedia di Eduardo de Filippo che ha già dato lustro alla compagine avellana. Una location d’eccezione, con un Teatro di circa ottocento posti, per una finalità nobile: l’intero ricavato della serata verrà infatti devoluto all’Associazione OPEN (Oncologia Pediatrica e Neuroblastoma) operante presso l’Ospedale Pausillipon di Napoli. “Come sempre l’Associazione MELA e la Compagnia, tenendo fede a quello che è il nostro scopo primario, sono in prima linea quando si tratta di beneficenza: attraverso uno spettacolo teatrale non solo riusciamo a renderci utili raccogliendo fondi per bambini che necessitano di cure ma soprattutto vogliamo sensibilizzare la gente tramite il Teatro che è, a tutti gli effetti, la perfetta metafora della Vita. Siamo onorati che l’Accademia abbia stipulato questa partnership prospettandoci un progetto che sposiamo e condividiamo a pieno e per il quale anche in futuro saremo presenti. Ci inorgoglisce il fatto che già diverse persone del Mandamento hanno acquistato il biglietto oppure hanno devoluto delle somme anche importanti”, sottolinea Riccardo D’Avanzo, presidente e regista. Chiunque volesse partecipare come pubblico oppure volesse effettuare una donazione può contattare direttamente l’Associazione MELA che fornirà tutti i dettagli. L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti-Covid e tutti gli spettatori dovranno essere muniti di green pass.

