A Sirignano e Baiano uno stage d’eccellenza: Laura Paris, capitano della Nazionale di Ginnastica Ritmica, incontra le atlete dell’ASD An.Si.Ca.

Un evento straordinario, unico nel suo genere per tutto il Mandamento Baianese: l’ASD An.Si.Ca. Ginnastica Ritmica Sirignano (AV) annuncia con orgoglio lo stage formativo con Laura Paris, capitano della squadra nazionale italiana di ginnastica ritmica, in programma il 27 e 28 dicembre 2025 presso il Palazzetto dello Sport “Italo Picciocchi” di Baiano, con il patrocinio del Comune di Baiano.

Laura Paris, figura di spicco della ginnastica ritmica internazionale, rappresenta un autentico esempio di talento, disciplina e successo. Nel suo palmarès spiccano risultati prestigiosi:

Medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024 , con la squadra delle “Farfalle”;

Medaglia d’oro alla World Cup di Milano , una delle competizioni più importanti del circuito mondiale;

Attuale capitano della squadra nazionale, simbolo di leadership e determinazione.

Lo stage, riservato a un numero limitato di partecipanti, offrirà alle giovani atlete del territorio l’opportunità rara di confrontarsi direttamente con una delle ginnaste più complete e amate della scena internazionale. Due giornate di tecnica, passione e condivisione, durante le quali le partecipanti potranno apprendere segreti, metodologie e approcci di una professionista che porta alto il tricolore nel mondo.

«Siamo lieti e onorati – fanno sapere dall’ASD An.Si.Ca. – di poter ospitare un’atleta del calibro di Laura Paris. Per le nostre ginnaste è un’occasione unica di crescita sportiva ed emotiva. Un evento così prestigioso valorizza l’intero Mandamento Baianese e testimonia il nostro impegno verso uno sport sano, formativo e capace di ispirare.»

L’iniziativa rappresenta un momento di grande orgoglio per Sirignano e Baiano, che si confermano poli sempre più attenti alla promozione delle discipline sportive e alla formazione delle nuove generazioni.

Per informazioni e iscrizioni — fino ad esaurimento posti — è possibile contattare i numeri indicati nella locandina ufficiale.

Uno stage che si preannuncia memorabile, capace di lasciare un segno profondo nel cuore di tutte le giovani atlete che vi parteciperanno.