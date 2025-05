Avella si riempie di sorrisi: oltre 1200 ragazzi ACR colorano l’anfiteatro tra gioia, condivisione e bellezza

Una giornata indimenticabile, piena di energia, sorrisi e condivisione. È quella vissuta all’anfiteatro di Avella, dove più di 1200 ragazzi dell’ACR (Azione Cattolica dei Ragazzi) si sono ritrovati per celebrare insieme la gioia dello stare insieme e la bellezza di esserci gli uni per gli altri. Un vero e proprio abbraccio collettivo che ha trasformato il cuore della città in un palcoscenico di entusiasmo e partecipazione.

Il tema della giornata, vissuta come un grande film, ha ispirato attività, giochi e riflessioni che hanno messo in luce il valore unico di ogni partecipante: ognuno, proprio come in una pellicola corale, ha giocato un ruolo fondamentale nel rendere speciale l’esperienza comune.

L’iniziativa ha visto la presenza e la collaborazione di ben 40 associazioni parrocchiali, testimoniando l’unità e la vitalità dell’intera comunità diocesana. A rendere possibile l’evento, anche il prezioso contributo dell’amministrazione comunale di Avella, delle forze dell’ordine, e dell’associazione Avellarte, che ha curato aspetti organizzativi e culturali.

Un grazie sincero a tutti coloro che hanno reso questa giornata possibile: adulti, animatori, volontari e istituzioni. Torniamo a casa con il cuore colmo di emozioni, portando con noi la consapevolezza che camminare insieme, con fiducia e gioia, rende ogni passo più luminoso.