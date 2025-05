BAIANO. “Il solito sabato sera”: baby gang seminano il caos nel centro storico. VIDEO

Baiano (AV) – È diventata una scena ricorrente quella che si consuma ogni sabato sera tra le vie del centro: gruppetti di ragazzini, in età scolare, si radunano lungo il corso principale, trasformando la quiete serale in un susseguirsi di schiamazzi, provocazioni e piccoli atti di vandalismo.

A segnalarlo sono diversi residenti esasperati, tra cui un cittadino che racconta: “Alle 23 iniziano a salire per il corso, mezzanotte li vedi scendere di corsa. Bussano ai citofoni, aprono le porte, sputano, si dileguano appena qualcuno esce per vedere. È ogni sabato così, e nessuno interviene.”

Le modalità sono sempre le stesse: piccole gang giovanili, spesso a volto scoperto, si aggirano nei pressi delle abitazioni, disturbano i passanti, infastidiscono i residenti e poi fuggono. Un comportamento che, sebbene sembri innocuo a prima vista, alimenta una crescente sensazione di insicurezza.

Alcuni cittadini hanno già segnalato la situazione alle autorità, ma gli interventi – quando ci sono – risultano difficili e spesso inefficaci. L’identificazione dei responsabili non è semplice, complice anche la giovane età e la rapidità con cui si dileguano.

“Non vogliamo criminalizzare dei ragazzi, ma serve educazione e soprattutto presenza – prosegue un altro residente –. Se sanno che nessuno li controlla, si sentono liberi di fare tutto.”

Il problema solleva interrogativi non solo sulla sicurezza urbana, ma anche sul ruolo delle famiglie, della scuola e delle istituzioni. Intanto, in attesa di risposte concrete, a Baiano il sabato sera continua a far rima con disagio.