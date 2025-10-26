Avella, scuole chiuse lunedì 27 ottobre per precauzione dopo le scosse sismiche

È in via di pubblicazione all’Albo Pretorio l’ordinanza contingibile e urgente con cui il Sindaco Vincenzo Biancardi dispone, in via del tutto precauzionale, la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, presenti sul territorio comunale di Avella, per la giornata di lunedì 27 ottobre 2025.

La decisione è stata assunta a tutela della sicurezza e della serenità della comunità scolastica, a seguito degli eventi sismici registrati nelle ultime ore.

L’amministrazione comunale precisa che non sono stati rilevati danni o criticità agli edifici scolastici o alle strutture comunali, ma che la misura è stata adottata per ragioni di prudenza e prevenzione, al fine di consentire ulteriori verifiche tecniche e di sicurezza.

“Si tratta di un provvedimento precauzionale – ha sottolineato il sindaco Biancardi – volto a garantire la tranquillità di studenti, famiglie e personale scolastico in un momento in cui è giusto agire con la massima attenzione.”

Le attività didattiche riprenderanno regolarmente una volta completati i controlli e verificata la piena agibilità degli edifici.