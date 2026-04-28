Lotto e Superenalotto, tutti i numeri del 28 aprile: nessun “6”, ecco le combinazioni e i ritardatari

Nuova estrazione del Lotto e del Superenalotto nella serata di martedì 28 aprile 2026. Nessun “6” centrato, mentre si registrano vincite nelle categorie inferiori. Di seguito tutti i numeri usciti, senza variazioni.
I numeri del Lotto
Bari: 68 – 50 – 33 – 31 – 23
Cagliari: 47 – 80 – 44 – 24 – 13
Firenze: 62 – 5 – 49 – 26 – 47
Genova: 22 – 34 – 29 – 35 – 86
Milano: 33 – 45 – 55 – 78 – 27
Napoli: 58 – 36 – 88 – 47 – 46
Palermo: 21 – 59 – 73 – 72 – 46
Roma: 40 – 59 – 74 – 2 – 32
Torino: 64 – 70 – 36 – 73 – 13
Venezia: 77 – 64 – 6 – 84 – 69
Nazionale: 1 – 14 – 24 – 4 – 56
10eLotto
Numeri vincenti:
5 – 21 – 22 – 33 – 34 – 36 – 40 – 44 – 45 – 47 – 49 – 50 – 58 – 59 – 62 – 64 – 68 – 70 – 77 – 80
Numero Oro: 68
Doppio Oro: 68 – 50
Extra:
2 – 6 – 23 – 24 – 26 – 29 – 31 – 35 – 55 – 72 – 73 – 74 – 78 – 84 – 88
Superenalotto
La combinazione vincente è:
29 – 42 – 43 – 47 – 57 – 60
Numero Jolly: 27
Numero Superstar: 30
Jackpot del concorso del 28 aprile 2026: 156.000.000 euro
Jackpot per la prossima estrazione del 30 aprile 2026: 156.800.000 euro
Nessun “6” né “5+1” centrato.
* Punti 5: 4 vincite da 39.697,37 euro
* Punti 4: 282 vincite da 575,44 euro
* Punti 3: 13.581 vincite da 35,88 euro
* Punti 2: 225.168 vincite da 6,71 euro
Superstar:
* Punti 3SS: 80 vincite da 3.588,00 euro
* Punti 2SS: 1.097 vincite da 100,00 euro
* Punti 1SS: 8.590 vincite da 10,00 euro
* Punti 0SS: 21.583 vincite da 5,00 euro
I numeri più ritardatari del Lotto
Tra i numeri che tardano maggiormente a uscire:
* Bari: 41 (113 estrazioni)
* Napoli: 40 (98 estrazioni)
* Palermo: 45 (92 estrazioni)
* Cagliari: 41 (91 estrazioni)
* Bari: 67 (86 estrazioni)
A seguire anche:
Napoli 1, Torino 65, Roma 17, Venezia 79, Torino 49.
Per ciascuna ruota restano confermati i numeri più assenti, con Bari, Napoli e Palermo tra le più “in ritardo”.
Ritardatari Superenalotto
In vista della prossima estrazione del 30 aprile, i numeri che mancano da più tempo sono:
70 (84 concorsi), 73 (59), 65 (57), 86 (50), 31 e 75 (46).
Nessun colpo grosso, quindi, ma tante vincite minori e jackpot che continua a salire in vista del prossimo concorso.