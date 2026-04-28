E(A)Vitiamolo :Riunioni, tavoli, parole. E intanto i pendolari restano in attesa.

Alla presentazione della Consulta per la Mobilità della Regione Campania – reintrodotta dopo dieci anni – era presente il comitato dei pendolari E(A)Vitiamolo di Sperone, rappresentato dal portavoce Luigi Peluso. Un incontro conoscitivo che ha riunito istituzioni e realtà legate al trasporto pubblico locale.

A segnare il confronto sono state le parole dell’assessore e vicepresidente regionale Mario Casillo:

«Non giudicateci nell’immediato ma dateci il tempo di operare».

Una richiesta di fiducia che, dal fronte pendolari, viene accolta con cautela. A esprimere la posizione è il dott. Salvatore Alaia, che invita a concedere un’apertura di credito, ma senza perdere di vista la realtà.

Perché il nodo resta sempre lo stesso: i problemi si trascinano da anni. Ai vertici dell’EAV – Ente Autonomo Volturno – siedono ancora gli stessi dirigenti, presenti da oltre vent’anni nei centri decisionali. Un elemento che, inevitabilmente, alimenta dubbi sulla reale volontà di cambiamento.

Tra le questioni sollevate, quella della linea Baiano. Secondo quanto comunicato dagli stessi vertici EAV, si tratterebbe di una linea già ammodernata e pronta ad accogliere i nuovi treni Stadler. Eppure resta il rischio di una chiusura estiva.

Un paradosso che i pendolari non intendono accettare.

Alaia ha ribadito la necessità di scongiurare qualsiasi interruzione del servizio, sottolineando quanto sia fondamentale garantire continuità a una linea strategica per il territorio.

Il messaggio è chiaro: disponibilità al dialogo, ma servono fatti.

Perché il tempo delle attese, per chi ogni giorno viaggia, è già finito.