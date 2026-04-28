Sirignano, nasce la “Casetta del Libro Multiculturale”: inaugurazione il 6 maggio

SIRIGNANO (AV) – Un nuovo spazio dedicato alla cultura, all’inclusione e alla condivisione prenderà vita a Sirignano. Il Progetto SAI Sirignano inaugurerà il prossimo 6 maggio 2026, alle ore 10:00, la “Casetta del Libro Multiculturale”, presso l’anfiteatro di Piazza Stingone.

L’iniziativa rientra nelle attività del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) e rappresenta un importante passo verso la promozione della lettura e del dialogo tra culture diverse. La “Casetta del Libro Multiculturale” sarà uno spazio aperto alla comunità, pensato per favorire l’incontro, la conoscenza e l’inclusione.

All’evento prenderà parte Luca Trapanese, figura nota per il suo impegno sociale e culturale.

Previsti i saluti istituzionali di:

Luigia Conte , dirigente scolastica dell’I.C. Manzoni

, dirigente scolastica dell’I.C. Manzoni Giovanni Belloisi , assessore della Comunità Montana Partenio

, assessore della Comunità Montana Partenio Concetta Russo , R.U.P. del Progetto SAI Sirignano

, R.U.P. del Progetto SAI Sirignano Roberto Minieri, coordinatore del Progetto SAI Sirignano

La nuova struttura si propone come punto di riferimento per cittadini, studenti e famiglie, con l’obiettivo di promuovere valori di accoglienza, solidarietà e integrazione attraverso la lettura e la cultura.