Sirignano, nasce la “Casetta del Libro Multiculturale”: inaugurazione il 6 maggio

SIRIGNANO (AV) – Un nuovo spazio dedicato alla cultura, all’inclusione e alla condivisione prenderà vita a Sirignano. Il Progetto SAI Sirignano inaugurerà il prossimo 6 maggio 2026, alle ore 10:00, la “Casetta del Libro Multiculturale”, presso l’anfiteatro di Piazza Stingone.
L’iniziativa rientra nelle attività del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) e rappresenta un importante passo verso la promozione della lettura e del dialogo tra culture diverse. La “Casetta del Libro Multiculturale” sarà uno spazio aperto alla comunità, pensato per favorire l’incontro, la conoscenza e l’inclusione.
All’evento prenderà parte Luca Trapanese, figura nota per il suo impegno sociale e culturale.
Previsti i saluti istituzionali di:
- Luigia Conte, dirigente scolastica dell’I.C. Manzoni
- Giovanni Belloisi, assessore della Comunità Montana Partenio
- Concetta Russo, R.U.P. del Progetto SAI Sirignano
- Roberto Minieri, coordinatore del Progetto SAI Sirignano
La nuova struttura si propone come punto di riferimento per cittadini, studenti e famiglie, con l’obiettivo di promuovere valori di accoglienza, solidarietà e integrazione attraverso la lettura e la cultura.