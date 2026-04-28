San Giovanni a Teduccio: sorpreso con una pistola a salve. Denunciato un giovane dalla Polizia di Stato.

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.
Nel pomeriggio odierno, la Polizia di Stato ha denunciato un16enne per porto di armi od oggetti atti ad offendere.
In particolare, gli agenti del Commissariato San Giovanni- Barra, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti presso un istituto scolastico in zona San Giovanni per la segnalazione di un minore armato.
Giunti prontamente sul posto, i poliziotti hanno individuato il giovane con l’arma, risultata poi essere una pistola a salve priva del tappo rosso.
Per tali motivi, il 16enne è stato denunciato dal personale operante e successivamente affidato ai genitori.