Terremoti in Irpinia: scuole chiuse domani, lunedì 27 ottobre, in tutto il Baianese per accertamenti

A seguito delle diverse scosse di terremoto registrate tra ieri e l’altro ieri in Irpinia — avvertite distintamente anche nel Baianese — i sindaci del mandamento hanno disposto la chiusura precauzionale delle scuole di ogni ordine e grado.

La decisione è stata presa al fine di consentire verifiche tecniche e strutturali sugli edifici scolastici, per garantire la piena sicurezza di studenti e personale.

Le scosse, seppur di moderata intensità, hanno destato preoccupazione tra la popolazione, spingendo le amministrazioni comunali a muoversi con prudenza. I tecnici comunali e i vigili del fuoco stanno effettuando in queste ore sopralluoghi e controlli sugli immobili pubblici.

Le lezioni riprenderanno solo dopo l’esito positivo delle verifiche e la relativa comunicazione ufficiale da parte dei Comuni.