Marigliano ha celebrato il 25 Aprile con musica, testimonianze e partecipazione in Villa Comunale

MARIGLIANO – Una serata intensa, partecipata e ricca di significato quella che si è svolta nella Villa Comunale di Marigliano, recentemente rinnovata, in occasione della Festa della Liberazione. Il concerto-evento, condotto dai giovani Giovanna Ambrosino e Lorenzo Curcio, ha rappresentato un momento di riflessione collettiva, unendo musica, impegno civile e testimonianze sociali.

Numerosi gli interventi istituzionali, culturali e sociali che hanno animato la serata, promossa dal Comune di Marigliano. Presenti realtà del Terzo Settore e dell’associazionismo locale e internazionale, tra cui Croce Rossa Italiana, Libera, Mediterranea Saving Humans, Rete Vesuviana Solidale, RaggioSunBoys Baskin, Ya Basta – Collettivo Utopia, Gio. C.A. Live e altre organizzazioni impegnate nel sociale.

L’evento ha registrato una significativa partecipazione di cittadini provenienti anche dai territori limitrofi, segno di una comunità viva e sensibile ai valori della memoria e della solidarietà.

Il sindaco Gaetano Bocchino ha sottolineato il valore storico e civile del 25 Aprile:

“Se oggi siamo qui lo dobbiamo a chi ha sofferto, ha lottato e ha sacrificato la propria vita per consegnarci un Paese libero. La Liberazione è stata un processo complesso che ha coinvolto tutta la società”.

L’assessore alle Politiche Sociali Luigi Amato ha invece posto l’accento sull’importanza della libertà come valore condiviso:

“Dobbiamo resistere, ieri come oggi, all’idea che la libertà sia un optional. Questa serata vuole unirci nel segno della pace, della fraternità e del rispetto delle differenze”.

Nel corso della manifestazione è stata premiata la squadra RaggioSunBoys, vincitrice del Campionato Regionale Baskin 2025/2026. Tra i riconoscimenti anche quello a Maria D’Amore, miglior realizzatrice.

Spazio anche alle testimonianze di impegno civile e sociale: da Maddalena Ceriello per Gio. C.A. Live, ad Angela Marino di Mediterranea, fino all’intervento di Souzan Fatayer, rappresentante della comunità palestinese in Campania.

La serata è stata arricchita da numerose esibizioni musicali, tra memoria e contemporaneità:

Letizia Bernardo con “Te recuerdo Amanda” di Victor Jara

con “Te recuerdo Amanda” di Victor Jara The Humbugs con un brano inedito

con un brano inedito Tano Lombardi con “Quando sto con lei”

con “Quando sto con lei” Tammorre Resistenti, con una rivisitazione di “Vesuvio” del gruppo ‘E Zezi

L’iniziativa, documentata dal giornalista e sociologo Antonio Castaldo, si è confermata come un importante momento di partecipazione collettiva, capace di unire generazioni e realtà diverse nel segno della memoria, della libertà e dell’impegno civile.