Marigliano ha celebrato il 25 Aprile con musica, testimonianze e partecipazione in Villa Comunale

MARIGLIANO – Una serata intensa, partecipata e ricca di significato quella che si è svolta nella Villa Comunale di Marigliano, recentemente rinnovata, in occasione della Festa della Liberazione. Il concerto-evento, condotto dai giovani Giovanna Ambrosino e Lorenzo Curcio, ha rappresentato un momento di riflessione collettiva, unendo musica, impegno civile e testimonianze sociali.
Numerosi gli interventi istituzionali, culturali e sociali che hanno animato la serata, promossa dal Comune di Marigliano. Presenti realtà del Terzo Settore e dell’associazionismo locale e internazionale, tra cui Croce Rossa Italiana, Libera, Mediterranea Saving Humans, Rete Vesuviana Solidale, RaggioSunBoys Baskin, Ya Basta – Collettivo Utopia, Gio. C.A. Live e altre organizzazioni impegnate nel sociale.
L’evento ha registrato una significativa partecipazione di cittadini provenienti anche dai territori limitrofi, segno di una comunità viva e sensibile ai valori della memoria e della solidarietà.
Il sindaco Gaetano Bocchino ha sottolineato il valore storico e civile del 25 Aprile:
“Se oggi siamo qui lo dobbiamo a chi ha sofferto, ha lottato e ha sacrificato la propria vita per consegnarci un Paese libero. La Liberazione è stata un processo complesso che ha coinvolto tutta la società”.
L’assessore alle Politiche Sociali Luigi Amato ha invece posto l’accento sull’importanza della libertà come valore condiviso:
“Dobbiamo resistere, ieri come oggi, all’idea che la libertà sia un optional. Questa serata vuole unirci nel segno della pace, della fraternità e del rispetto delle differenze”.
Nel corso della manifestazione è stata premiata la squadra RaggioSunBoys, vincitrice del Campionato Regionale Baskin 2025/2026. Tra i riconoscimenti anche quello a Maria D’Amore, miglior realizzatrice.
Spazio anche alle testimonianze di impegno civile e sociale: da Maddalena Ceriello per Gio. C.A. Live, ad Angela Marino di Mediterranea, fino all’intervento di Souzan Fatayer, rappresentante della comunità palestinese in Campania.
La serata è stata arricchita da numerose esibizioni musicali, tra memoria e contemporaneità:
- Letizia Bernardo con “Te recuerdo Amanda” di Victor Jara
- The Humbugs con un brano inedito
- Tano Lombardi con “Quando sto con lei”
- Tammorre Resistenti, con una rivisitazione di “Vesuvio” del gruppo ‘E Zezi
L’iniziativa, documentata dal giornalista e sociologo Antonio Castaldo, si è confermata come un importante momento di partecipazione collettiva, capace di unire generazioni e realtà diverse nel segno della memoria, della libertà e dell’impegno civile.