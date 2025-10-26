Terzigno, emergenza rifiuti: Via Marconi trasformata in discarica a cielo aperto. L’assessore Auricchio: “Serve collaborazione da parte dei cittadini”

A Terzigno si rinnova un problema che purtroppo accomuna molti comuni del Vesuviano: l’abbandono indiscriminato dei rifiuti. In via Marconi, come mostrano le foto diffuse, si è formata una vera e propria discarica a cielo aperto, con cumuli di rifiuti di ogni genere abbandonati lungo la strada.

Una situazione che non solo danneggia l’immagine del territorio, ma crea anche gravi rischi per la salute pubblica e l’ambiente.

L’assessore alla Polizia Municipale, Domenico Auricchio, interviene sull’argomento chiedendo maggiore collaborazione da parte dei cittadini:

“Non bastano le multe o le sanzioni — spiega — se non cambia la mentalità di chi continua a sversare rifiuti in modo illecito. Serve un impegno collettivo per tutelare il nostro territorio”.

Nonostante le sanzioni già introdotte, il fenomeno sembra difficile da arginare. Per questo, l’amministrazione sta valutando nuove azioni di monitoraggio del territorio, potenziando i controlli e le telecamere di sorveglianza nei punti più critici.

Auricchio ha sottolineato che la priorità è contrastare lo scempio ambientale con interventi mirati e con la collaborazione di tutti:

“Chi abbandona rifiuti non solo infrange la legge, ma danneggia la propria comunità. Dobbiamo agire insieme per restituire decoro e rispetto a una terra già martoriata da troppi problemi”.

La speranza è che da questa presa di posizione si passi presto a una fase operativa concreta, capace di portare risultati tangibili e duraturi per la città di Terzigno.