Capriglione Salvatore – Impegno, sicurezza e futuro per Quadrelle.

Mi chiamo Capriglione Salvatore e sono candidato alle prossime elezioni comunali nella lista Quadrelle Futura, a sostegno del candidato sindaco Carmine Isola.

Sono un giovane alla mia prima esperienza politica e, proprio per questo, porto con me entusiasmo, determinazione e una forte voglia di fare. Ho scelto di mettermi in gioco perché credo profondamente nel valore della nostra comunità e nelle potenzialità di Quadrelle, convinto che anche nei piccoli centri sia possibile costruire opportunità concrete per tutti.

Nella mia vita quotidiana presto servizio nelle forze dell’ordine, nello specifico nella Polizia di Stato: un ruolo che mi ha insegnato il rispetto delle regole, il senso del dovere e, soprattutto, l’importanza della sicurezza. La sicurezza non è solo controllo del territorio, ma anche serenità per le famiglie, tutela dei più deboli e presenza concreta delle istituzioni. Ed è proprio da questo principio che voglio partire: contribuire a rendere Quadrelle un paese ancora più sicuro, vivibile e attento ai bisogni di tutti.

La mia candidatura nasce dal desiderio di essere vicino alle persone, di ascoltarne le esigenze e di trasformarle in azioni concrete. Credo in una politica fatta di presenza, dialogo e trasparenza, ma anche di responsabilità nelle scelte e di attenzione alle priorità reali del territorio, a partire dai servizi, dal decoro urbano e dalla qualità della vita quotidiana.

Non ho esperienza politica alle spalle, ma possiedo qualcosa che ritengo ancora più importante: la volontà sincera di impegnarmi ogni giorno, con serietà e responsabilità, per il bene del nostro paese. Voglio essere un punto di riferimento per i cittadini, un rappresentante che sappia ascoltare, ma soprattutto che si assuma la responsabilità di agire e portare risultati concreti.

Insieme alla squadra di Quadrelle Futura e al candidato sindaco Carmine Isola, condivido un progetto chiaro: costruire un futuro migliore per Quadrelle, basato sulla crescita, sull’attenzione al territorio e sulla valorizzazione delle risorse locali, senza perdere di vista le esigenze quotidiane delle famiglie e dei giovani.

Vi chiedo di accordarmi la vostra fiducia e di sostenermi con il vostro voto. Datemi l’opportunità di dimostrarvi, con i fatti, il mio impegno, la mia disponibilità e il mio attaccamento a questa comunità.

Il futuro di Quadrelle si costruisce insieme.

Scegli l’impegno, scegli la presenza, scegli Capriglione Salvatore.