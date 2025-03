Avella, oggi i funerali di Antonio Crivelli: stroncato da un malore mentre era al lavoro

Avella (AV). Si terranno oggi, mercoledì 4 marzo 2025, i funerali di Antonio Crivelli, l’uomo di 41 anni improvvisamente deceduto lo scorso fine settimana a causa di un malore mentre si trovava al lavoro presso un cantiere edile a Sperone.

La tragedia ha scosso profondamente la comunità di Avella e i tanti che conoscevano Antonio. A seguito del decesso, è stata disposta un’autopsia per chiarire le cause della morte. Dopo gli esami, la salma è stata riconsegnata alla famiglia per l’ultimo saluto.

Le esequie si svolgeranno oggi nella Chiesa di San Giovanni ad Avella alle ore 16:00. Dopo la cerimonia, il feretro sarà accompagnato al cimitero di Avella, dove Antonio riposerà’ per sempre.

Alla moglie Luisa Anna Barolo, ai fratelli, ai familiari e agli amici vanno le più sentite condoglianze dell’intera comunità.