Raoul Bova si racconta al “Vulcano Buono”. Appuntamento l’8 marzo alle 18 in piazza Capri

Una festa della donna con un protagonista molto amato dal pubblico, soprattutto quello femminile, al “Vulcano Buono” di Nola. Raoul Bova, attore poliedrico, protagonista di film e di fiction di successo, ex nuotatore, è anche molto impegnato nel sociale. Alla fine del 2024 e all’inizio di quest’anno, è stato protagonista a teatro con “Il nuotatore di Auschwitz”, lavoro ispirato alla storia vera del campione francese di origine ebraica Alfred Nakache.

Bova sarà protagonista l’8 marzo alle 18.00 in piazza Capri del talk show “Vulcano Buono Presenta”, ideato e condotto da Giuseppe Loconsole. L’attore di origini romane è stato diretto al cinema da grandi registi, tra i quali Pupi Avati, Gabriele Lavia, Ferzan Ozpetek e Giuseppe Tornatore ed ha recitato in Italia e negli Stati Uniti accanto a straordinari interpreti come Sofia Loren, Giancarlo Giannini, Monica Guerritore, Silvester Stallone e Michael Keaton. E’ stato protagonista di fiction di successo e anche di uno spot famosissimo accanto a Madonna.