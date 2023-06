AVELLA.Lavoro, il 28 giugno il “Recruiting Day” organizzato da Randstad.

L’iniziativa proposta da Randstad Italia sede di Avellino e avallata dal Comune di Avella prevede lo svolgimento di una mattinata informativa e formativa per la cittadinanza e per chi fosse alla ricerca di lavoro. Randstad si rivolge a chi abbia requisiti in riferimento alle ricerche attive sul territorio: elettricisti, meccanici, ingegneri,saldatori, operatori macchine cnc,muratori,carpentieri, manovali edili,casari e neo-diplomati a cui si propongono formazioni specializzate gratuite. Per adesioni e informazioni è attivo il numero di Randstad 08251910592 oppure avellino@randstad.it