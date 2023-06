AVELLINO. “Sulle tracce di Francesco De Sanctis”, reading di letture ad alta voce a cura dell’associazione “Il Bucaneve”

L’associazione Il Bucaneve con il patrocinio del comune di Avellino ha organizzato, per sabato 24 giugno 2023 alle ore 17 presso il giardino di Villa Amendola di Avellino, via Due principati, 202, un”Sulle tracce di Francesco De Sanctis” di cui quest’anno ricorre il 140° anniversario dalla sua scomparsa. Le sue opere sono ancora un punto di riferimento, per l’enorme contributo che ha lasciato e che oggi diventa necessaria “Una rivoluzione Culturale” che smuova le coscienze e faccia nascere il desiderio di partecipazione e di un maggiore coinvolgimento alla vita sociale delle comunità e dei giovani.

Interverranno la vicesindaco Laura Nargi, Gianluca Amatucci, Maria Ronca, Rosa Bianco, Paola De Lorenzo, Pasquale Luca Nacca, Elena Opromolla, Giovanni Moschella, Sonia De Francesco, Annalisa Soddu e Dorotea Virtuoso.