Benevento, muore il commerciante Nicola Romano: si era sparato nel pomeriggio

È deceduto in serata presso l’ospedale “San Pio” di Benevento Nicola Romano, commerciante di 67 anni, molto conosciuto in città per il suo lungo impegno ai vertici di Confcommercio.

L’uomo era stato ricoverato nel pomeriggio di ieri in condizioni gravissime dopo essersi sparato un colpo di pistola alla testa all’interno degli uffici di un supermercato cittadino. Secondo una prima ricostruzione, il gesto sarebbe avvenuto al termine di una discussione con i gestori dell’attività, legata alla vendita all’asta giudiziaria di un immobile di sua proprietà.

Alla base del drammatico episodio ci sarebbe un forte stato di sconforto dovuto alla difficile situazione personale e alla prospettiva di perdere il bene.

Sull’accaduto sono in corso le indagini della Squadra Mobile di Benevento, che sta ricostruendo nel dettaglio la dinamica dei fatti.

Con la scomparsa di Nicola Romano, Benevento perde un protagonista della vita economica e associativa che per decenni ha lottato per la valorizzazione delle imprese del territorio. Il suo impegno istituzionale è stato caratterizzato da una presenza costante e da un dialogo franco con le istituzioni, volto sempre al miglioramento delle condizioni lavorative del settore terziario. Nelle prossime ore la salma sarà messa a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre si moltiplicano i messaggi di vicinanza alla famiglia da parte di tutto il mondo politico e imprenditoriale sannita.