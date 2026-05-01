Centri commerciali aperti in Campania il 1° maggio: gli orari e i negozi chiusi

01/05/2026 binews.it ATTUALITA', EVIDENZA, NEWS CAMPANIA 0

Centri commerciali aperti in Campania il 1° maggio: gli orari e i negozi chiusi

Per aiutare i consumatori a orientarsi, ecco una guida aggiornata ai principali centri commerciali e supermercati della Campania con gli orari previsti per la giornata del Primo Maggio.

Il 1° maggio, Festa dei lavoratori, ridisegna come ogni anno la mappa degli orari della grande distribuzione, tra serrande abbassate, aperture straordinarie e turni ridotti. Anche in Campania fare la spesa o concedersi una giornata nei centri commerciali non sarà impossibile, ma servirà organizzarsi.

Centro Commerciale Campania – Marcianise

Galleria aperto dalle 10:00 alle 22:00
Piazza Campania (ristorazione) aperto dalle 10:00 alle 24:00
Gli orari potrebbero subire variazioni.

Outlet La Reggia – Marcianise

Aperto dalle ore 10:00 alle ore 21:00
Gli orari potrebbero subire variazioni.

Parco Commerciale Grande Sud – Giugliano

Aperto dalle ore 9:00 alle ore 21:00
Gli orari potrebbero subire variazioni.

Auchan – Mugnano

Aperto dalle ore 9:00 alle ore 21:00
Gli orari indicati potrebbero variare per la Festa dei lavoratori.

La Birreria – Napoli

Aperto dalle ore 9:00 alle ore 21:00
Gli orari potrebbero subire variazioni.

Le Porte di Napoli – Afragola

Aperto dalle ore 9:00 alle ore 21:00
Gli orari potrebbero subire variazioni.

Quarto Nuovo

Aperto dalle ore 10:00 alle ore 21:00
Gli orari potrebbero subire variazioni.

Ikea Afragola e Salerno

Chiuso

Maximall Salerno

Galleria aperta dalle ore 9:30 alle ore 21:30
Area Food aperta dalle ore 10:00 alle ore 23:00
Gli orari potrebbero subire variazioni.

Maximall Pompei

Aperto dalle ore 9:00 alle ore 21:30
Area food e beverage dalle ore 10:00 alle ore 00:00
Gli orari potrebbero subire variazioni.

Vulcano Buono – Nola

Aperto dalle ore 10:00 alle ore 22:00

Bar & Bistrot Piccolo: aperto dalle ore 9:00 alle ore 00:00
Blurama Spa & Relax: aperto dalle ore 10:00 alle ore 22:00
The Space Cinema: aperto dalle ore 11:00 alle ore 03:30
Info Point: aperto dalle ore 10:00 alle ore 22:00

Gli orari potrebbero subire variazioni.

Neapolis – Napoli (Via Argine)

Galleria
Aperta dalle ore 9:30 alle ore 21:00

Ipermercato
Aperto dalle ore 8:30 alle ore 22:00

Area ristorazione
Aperta dalle ore 9:30 alle ore 23:00

Gli orari potrebbero subire variazioni.