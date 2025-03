Avella, incontro di preparazione alla Pasqua con fra Antonio d’Errico

AVELLA – Un momento di fede, riflessione e condivisione in vista della Santa Pasqua. Lunedì 31 marzo, alle ore 20:00, la Parrocchia di San Pietro, guidata da Don Giuseppe Parisi, ospiterà un incontro speciale con fra Antonio d’Errico, missionario itinerante della misericordia.

Originario di Napoli e oggi parte di una comunità in Francia, fra Antonio dedica la sua missione alla diffusione del messaggio evangelico, portando parole di speranza e riconciliazione in tutto il mondo. Il suo intervento sarà un’occasione preziosa per prepararsi spiritualmente alla Settimana Santa, riscoprendo il significato profondo della Pasqua.

L’evento è aperto a tutta la comunità e rappresenta un’opportunità per raccogliersi in preghiera e meditare sulla Passione, Morte e Risurrezione di Cristo. Don Giuseppe Parisi invitai fedeli in preghiera a partecipare numerosi per vivere insieme un momento di intensa spiritualità in attesa della Pasqua.