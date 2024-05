AVELLA. Il 3 maggio al Palazzo Baronale il convegno sulla psico-cardiologia “Il cuore pensante”

Presentazione di un progetto per l’istituzione della Psicocardiologia come campo di ricerca e cura.

Il progetto mira ad offrire un’assistenza psicologica non solo ai pazienti cardiopatici, ma anche a rendere possibile l’accesso a tale risorsa al personale medico-sanitario, quando emergano situazioni particolarmente stressanti dal punto di vista emotivo nella gestione del paziente, per la prevenzione del burnout e nella gestione della comunicazione delle cattive notizie.

“In questo senso, potrebbe rendersi utile un’istituzione della Psicocardiologia come campo di ricerca e cura per darle la giusta importanza, istituendo un gruppo di lavoro aperto e condiviso da tutti”, dice la dott.ssa Caterina Caruso, psicologa volontaria all’U.O.C. di Cardiologia e di Terapia intensiva cardiologica dell’Azienda Ospedaliera S. Giuseppe Moscati, organizzatrice del convegno e relatrice della proposta progettuale.

Per presentare il progetto è stato organizzato un convegno che si tiene venerdì 3 maggio, alle ore 16:30, presso la Sala Alvarez de Toledo, che prevede i saluti istituzionali del Sindaco di Avella, dott. Vincenzo Biancardi; del Consigliere Regionale della Campania, dott. Vincenzo Alaia; del Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Regione Campania, dott. Armando Cozzuto; del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati.

Interverranno al convegno:

– CATERINA CARUSO: Psicologa Volontaria U.O.C di Cardiologia e di Terapia Intensiva Cardiologica dell’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati e specializzanda in Psicoterapia Psicoanalitica a orientamento Lacaniano dell’Istituto Freudiano di Roma;

– EMILIO DI LORENZO: Direttore U.O.C di Cardiologia e Direttore del Dipartimento Medico Chirurgico Cuore e Vasi dell’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino;

– BRENNO FIORANI: Direttore U.O.C. di Cardiochirurgia dell’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino;

– FRANCESCA LANNI: Responsabile U.O.S. di Terapia Intensiva Cardiologica dell’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino;

– ALFONSO LEO: Neurologo, Farmacologo, Psicoanalista SLP e AMP, docente dell’Istituto Freudiano di Roma;

– BARBARA CEFALO: Coordinatrice Infermieristica U.O.C. di Cardiologia e di Terapia Intensiva Cardiologica dell’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati;

Modera il dott. Filomeno Caruso, Medico di Medicina generale e Specialista in Idroclimatologia medica.

Hanno patrocinato l’iniziativa l’Ordine Psicologi della Campania, l’Istituto Freudiano, l’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati, l’ASL AV, il Comune di Avella.

Al termine del convegno saranno rilasciati gli attestati di partecipazione.