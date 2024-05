Ne danno il triste annuncio la moglie Rossella D’Avanzo, i figli Giulia Katia e Nicolò, la mamma Caterina Isola, i suoceri Francesco D’Avanzo e Maria Basile, la sorella Maria, i cognati, le cognate, gli zii i cugini, i nipoti e parenti tutti. I funerali avranno luogo giovedì 2 maggio 2024 alle ore 10,30 partendo dalla casa dell’Estinto in viale San Giovanni, 21 per il Convento dei Frati minori in Avella. Dopo il rito funebre si proseguirà per il cimitero di Avella.