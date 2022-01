AVELLA.Covid, il Centro Operativo Comunale: “nell’ultimo mese 206 positivi, situazione sotto controllo, ma massima attenzione”

Il C.O.C. Centro Operativo Comunale con responsabile delle attività il Sindaco Vincenzo Biancardi, suoi delegati consiglieri e membri della Protezione Civile non ha mai smesso di monitorare la situazione Covid nella cittadina archeologica che ha registrato, purtroppo, nelle precedenti ondate, il decesso di 13 concittadini e diversi ricoveri. Oggi la situazione, grazie ai vaccini, sembra essere notevolmente migliorata nonostante si registrano 206 positivi nel periodo che va dal 1 dicembre 2021 al 1 gennaio 2022. La maggior parte dei positivi è vaccinata e sono asintomatici, pochi presentano sintomi lievi o più evidenti ma nessuno per il momento desta particolare preoccupazione, in ogni caso, tenendo conto dei dati regionali e nazionali, il crescente numero dei positivi determina un sovraccarico al servizio sanitario. Attualmente l’età media dei contagiati è piuttosto bassa e i ricoveri registrati sono per lo più di non vaccinati o anziani fragili, seppur vaccinati, attualmente circolano ancora le due varianti delta e omicron, la prima più aggressiva della seconda. Questo sottolinea in primis l’importanza della vaccinazione che previene i sintomi gravi e in secondo luogo quella della prevenzione con l’uso delle mascherine che abbassano di gran lunga il rischio di contagio, il distanziamento e l’igienizzazione delle mani.

Ecco i dati aggiornati :

adsense – Responsive – Post Articolo