Avella, convocato il Consiglio Comunale: bilancio, patrimonio e regolamento per la street art tra i punti all’ordine del giorno

La seduta si terrà martedì 21 ottobre alle ore 12:00 presso la Sala Alvarez del Palazzo Ducale. In caso di mancato numero legale, la seconda convocazione è fissata per il 22 ottobre.

AVELLA (AV) — Il Presidente del Consiglio Comunale di Avella ha convocato per martedì 21 ottobre 2025, alle ore 12:00, la seduta ordinaria del Consiglio Comunale.
L’incontro si svolgerà presso la Sala Alvarez del Palazzo Ducale. In caso di mancato raggiungimento del numero legale, la seconda convocazione è prevista per mercoledì 22 ottobre, sempre alle ore 12:00.

I punti all’ordine del giorno

All’esame del Consiglio figurano temi di rilievo per la vita amministrativa e lo sviluppo del territorio. L’ordine del giorno prevede:

  1. Lettura e approvazione dei verbali della precedente seduta del 23 settembre 2025;

  2. Approvazione del Bilancio Consolidato 2024, redatto ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e del Testo Unico degli Enti Locali, con riferimento alle disposizioni di armonizzazione contabile;

  3. Cessione volontaria di immobili comunali destinati a uso pubblico, in particolare per la realizzazione o l’adeguamento delle strade;

  4. Approvazione dello schema di atto di permuta immobiliare, relativo a un bene censito al Catasto al foglio 16, particella 805;

  5. Ratifica della delibera di Giunta Comunale n.118, avente a oggetto l’approvazione del disciplinare comunale per le attività di street art su spazi pubblici e privati.

Verso una nuova stagione amministrativa

La convocazione rappresenta un passaggio importante per l’amministrazione comunale, chiamata a deliberare su atti che riguardano la gestione finanziaria, il patrimonio pubblico e la valorizzazione artistica degli spazi urbani.
Particolare interesse suscita il punto dedicato al regolamento comunale sulla street art, un provvedimento volto a promuovere l’arte urbana come strumento di rigenerazione e decoro, regolando al contempo gli interventi su muri, piazze e aree pubbliche.

Il Consiglio sarà presieduto dal Presidente Nicoletta Longobardi, che ha firmato la convocazione in data 15 ottobre 2025.