Monopattini elettrici, nasce Ecosy: la piattaforma digitale ideata da due giovani laureati del Baianese

BAIANESE – Innovazione, tecnologia e semplificazione burocratica. Sono questi gli elementi alla base di Ecosy, la nuova piattaforma digitale pensata per agevolare i possessori di monopattini elettrici nella gestione degli adempimenti previsti dalla normativa.

Dietro il progetto ci sono due giovani professionisti del Baianese, Francesco D’Apolito e Giovanni Siniscalchi, che hanno deciso di mettere le proprie competenze al servizio di un settore in forte crescita come quello della micromobilità urbana.

Ecosy si propone come il primo servizio che consente di richiedere la targa per il monopattino interamente online, eliminando la necessità per l’utente di affrontare personalmente le procedure burocratiche. Attraverso la piattaforma è infatti possibile caricare la documentazione richiesta e affidare al sistema la gestione completa della pratica.

Una volta caricati i documenti, Ecosy si occupa della presentazione della domanda e del monitoraggio dell’intero iter amministrativo fino alla conclusione della procedura, offrendo agli utenti un’esperienza semplice, veloce e completamente digitale.

L’obiettivo è quello di semplificare un processo che potrebbe risultare complesso per molti cittadini, mettendo a disposizione un’unica interfaccia attraverso cui seguire ogni fase dell’iter senza perdite di tempo e senza doversi districare tra adempimenti burocratici.

La piattaforma è già online all’indirizzo www.ecosy.it, dove gli utenti possono trovare tutte le informazioni sul servizio e avviare la procedura direttamente dal web.

Ma il progetto guarda già al futuro. Tra le funzionalità attualmente in fase di sviluppo vi è un innovativo sistema di confronto automatico delle assicurazioni, che consentirà agli utenti di analizzare le diverse offerte disponibili sul mercato e individuare le soluzioni più convenienti e adatte alle proprie esigenze.

L’ambizione dei due giovani fondatori è quella di trasformare Ecosy in un punto di riferimento nazionale per la gestione degli obblighi legati alla circolazione dei monopattini elettrici, integrando in un’unica piattaforma pratiche amministrative, servizi assicurativi e assistenza agli utenti.

L’iniziativa rappresenta anche un esempio concreto di come talento, formazione e spirito imprenditoriale possano generare innovazione partendo dai territori. Un progetto nato nel Baianese che punta oggi a rispondere alle esigenze di migliaia di utenti in tutta Italia, contribuendo alla digitalizzazione dei servizi e alla diffusione di una mobilità sempre più moderna e sostenibile.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito ufficiale: www.ecosy.it.