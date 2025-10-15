Baiano, il Circolo “L’Incontro” festeggia 31 anni con uno spettacolo di canzoni napoletane

Appuntamento domenica 9 novembre al Teatro Colosseo con la direzione artistica di Antonio Picciocchi. Patrocinio del Comune di Baiano.

BAIANO (AV) — Trenta e uno anni di attività, cultura e socialità. Il Circolo Culturale Ricreativo “L’Incontro” di Baiano celebra il suo 31° anniversario con un grande evento dedicato alla canzone napoletana, cuore pulsante della tradizione musicale partenopea.

L’appuntamento è per domenica 9 novembre 2025, alle ore 18:30, presso il Teatro Colosseo di Baiano, con il patrocinio del Comune.

Uno spettacolo tra musica e identità

Lo spettacolo, condotto e diretto da Antonio Picciocchi, vedrà la partecipazione di cantanti locali che si alterneranno sul palco per rendere omaggio ai classici della canzone napoletana, da sempre patrimonio artistico e culturale riconosciuto in tutto il mondo.

L’iniziativa vuole essere un momento di incontro e condivisione tra soci, famiglie e cittadini, all’insegna dell’arte e della tradizione.

Accesso su invito

L’ingresso alla serata sarà riservato su invito.

Oltre ai soci e ai loro familiari, i cittadini che desiderano assistere allo spettacolo potranno rivolgersi a Giovanni Capiluongo e Antonio Picciocchi per ricevere le informazioni necessarie e gli inviti disponibili.

Il sostegno della comunità

L’evento è reso possibile anche grazie al sostegno di soci, amici e sponsor locali, che da anni affiancano il Circolo “L’Incontro” nelle sue attività sociali e culturali.

Tra i partner figurano imprese, professionisti e attività del territorio, a testimonianza del forte legame tra il Circolo e la comunità baianese.

Una tradizione che continua

Con questa serata, il Circolo “L’Incontro” rinnova la sua missione di promozione culturale e aggregazione sociale, confermandosi come punto di riferimento nel panorama associativo dell’area baianese.

Un anniversario che diventa non solo celebrazione del passato, ma anche slancio verso il futuro, nel segno della musica e della partecipazione.