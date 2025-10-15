Avella, il sindaco “ordina” al parroco la messa in sicurezza della Parrocchia di Santa Marina

Il provvedimento del sindaco Biancardi per tutelare la pubblica incolumità dopo la segnalazione di caduta di calcinacci in via Farria.

AVELLA (AV) — Il sindaco di Avella, Vincenzo Biancardi, ha emanato in data 13 ottobre 2025 l’ordinanza sindacale n. 18, con la quale dispone la messa in sicurezza del fabbricato parrocchiale di Santa Marina, situato in via San Giovanni, nel centro cittadino.

Il provvedimento è stato adottato ai fini della tutela della pubblica incolumità, a seguito della caduta di frammenti e calcinacci dalla parete prospiciente via Farria, dove recentemente erano stati eseguiti lavori da parte di una ditta specializzata.

Secondo quanto riportato nell’ordinanza, la parete dell’edificio presenta parti di intonaco e materiali scarsamente coesi, che potrebbero distaccarsi e cadere sulla carreggiata e verso le abitazioni vicine, creando un potenziale pericolo per i passanti e per la viabilità.

Il documento richiama la normativa in materia di sicurezza e affida l’esecuzione degli interventi urgenti di consolidamento e messa in sicurezza al legale rappresentante dell’Ente proprietario dell’immobile, con l’obbligo di agire “ad horas”, cioè immediatamente.

L’ordinanza impone di:

eliminare i pericoli mediante la messa in sicurezza dell’immobile e delle strutture pericolanti;

trasmettere entro 30 giorni dalla notifica la documentazione relativa all’avvio dei lavori.

In caso di inadempienza, il Comune potrà intervenire in via sostitutiva, addebitando le spese ai responsabili.

Il controllo sull’esecuzione delle operazioni è affidato al personale dell’Ufficio Tecnico Comunale e al servizio di vigilanza dell’Ente.

L’ordinanza, immediatamente esecutiva, è stata notificata agli interessati e trasmessa anche alla Prefettura di Avellino, al Segretario Generale e al Comando di Polizia Locale.

Come previsto dalla legge, è possibile presentare ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.

Con questo provvedimento, l’amministrazione comunale intende prevenire situazioni di rischio per i cittadini, garantendo la messa in sicurezza di edifici pubblici e religiosi che presentano criticità strutturali.

Un’azione che si inserisce nel più ampio impegno dell’Ente per la tutela del patrimonio urbano e la sicurezza della comunità.