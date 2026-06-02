Turismo in Irpinia: la provincia di Avellino tra i margini del flusso nazionale e le eccezioni locali

Se da un lato questo posizionamento evidenzia una storica difficoltà nell’attrarre i grandi flussi, dall’altro preserva il territorio dal fenomeno dell’overtourism. In queste zone, infatti, il sovraffollamento è pressoché inesistente, garantendo un impatto minimo sulle infrastrutture locali e salvaguardando la qualità della vita dei residenti.

Il capoluogo frena, ma i borghi reagiscono: la mappa del turismo irpino

Nonostante il trend negativo della città di Avellino finisca per trainare verso il basso le statistiche dell’intera provincia, l’Irpinia rurale e montana dimostra una sorprendente vitalità, trainata da alcune realtà in netta controtendenza.

• Le conferme tradizionali: Bagnoli Irpino, Serino, Caposele e Mercogliano si confermano i pilastri dell’accoglienza locale, grazie a un consolidato primato nel turismo montano e, soprattutto, in quello religioso.

• Le nuove mete emergenti: Spiccano i casi di Volturara Irpina, diventata meta di punta per numerosi visitatori alla ricerca di natura e autenticità, e Santo Stefano del Sole, che sta conquistando una fetta di mercato sempre più importante grazie al turismo sportivo.

La sfida per il futuro: Il quadro emerso dall’Istat fotografa un’Irpinia a due velocità. Se il turismo di massa resta lontano, la scommessa per le aree interne della Campania si gioca ora sulla valorizzazione di nicchie d’eccellenza: sport, natura, cammini religiosi ed enogastronomia.