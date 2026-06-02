ATRIPALDA. IC De Amicis-Masi, cena di fine anno: la comunità del plesso centrale si ritrova nel segno dell’unione

ATRIPALDA – Si è svolta ieri sera la cena di fine anno scolastico che ha riunito le docenti della scuola primaria, i collaboratori scolastici del plesso centrale dell’IC De Amicis-Masi e la dirigente scolastica, dott.ssa Antonella Ambrosone.

Una serata semplice ma intensa, organizzata per salutare insieme la conclusione di un anno impegnativo e per riconoscere il valore del lavoro quotidiano di ciascuno. Intorno allo stesso tavolo si sono ritrovati insegnanti e personale ATA, figure diverse per ruolo ma unite dallo stesso obiettivo: far crescere i bambini con dedizione e responsabilità.

Nel corso della cena non sono mancati momenti di confronto, sorrisi e racconti. Tra un brindisi e l’altro,si è sottolineato come i risultati raggiunti dagli alunni siano frutto di un lavoro di squadra, costruito giorno dopo giorno sulla fiducia reciproca.

La serata è stata nel segno dell’unione e della fratellanza. Un’occasione per abbattere le distanze, rafforzare i legami e ricordare che una scuola funziona quando ognuno, dal proprio posto, si sente parte di una comunità.

Tra la chiusura dei registri e i progetti per settembre, ieri sera il plesso centrale ha scelto di fermarsi un momento. Per dirsi grazie. Perché è proprio nell’unione che si trova la forza di affrontare ogni sfida.

(L. Carullo)