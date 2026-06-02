Nola, incontro su San Paolino: fede, storia e testimonianza cristiana al centro del convegno di “Festa Eterna”

NOLA – Una riflessione sulla figura di San Paolino e sul valore della testimonianza cristiana nel mondo contemporaneo. È questo il tema dell’incontro promosso dall’associazione Festa Eterna, in programma sabato 6 giugno alle ore 18, presso la sala riunioni della Contea Nolana, nell’ex Monastero di Santo Spirito in via G. Merliano.

L’evento, dal titolo “La conversione di San Paolino come autentica testimonianza cristiana”, si propone di approfondire la figura del santo vescovo di Nola, considerato uno dei protagonisti più significativi della storia del cristianesimo delle origini. Attraverso il racconto della sua esperienza di vita e del suo percorso di conversione, l’incontro offrirà spunti di riflessione sul significato della fede, del servizio e della testimonianza evangelica nella società di oggi.

A moderare il dibattito sarà Pasquale Muccio, docente dell’IIS “Pacinotti” di Scafati e membro dell’associazione Festa Eterna.

L’introduzione sarà affidata a Claudio Fauci, docente del Liceo Classico “Carducci” e dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Duns Scoto” di Nola.

Interverranno inoltre Maria Carolina Campone, docente presso la Scuola Militare “Nunziatella” di Napoli, e Don Vito Cucca, docente di Liturgia e Storia della Chiesa Nolana presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Duns Scoto” di Nola.

L’appuntamento si inserisce nel percorso culturale e spirituale promosso dall’associazione Festa Eterna, volto a valorizzare le radici cristiane del territorio e a favorire momenti di approfondimento storico, religioso e culturale.

Partendo dalla celebre frase degli Atti degli Apostoli, «Non possiamo tacere ciò che abbiamo visto e ascoltato», il convegno intende rilanciare il messaggio di San Paolino come esempio di una vita trasformata dall’incontro con Cristo e come modello di impegno cristiano ancora attuale.

L’iniziativa è aperta alla cittadinanza e rappresenta un’occasione di confronto per studiosi, fedeli e appassionati di storia religiosa, nel segno della riscoperta delle proprie radici culturali e spirituali.