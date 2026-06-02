Ceppaloni, il Castello si anima con “Sussurri al Castello”: viaggio tra storia, folklore e mito delle Janare

CEPPAOLONI – Quattro giornate dedicate alla storia, alle tradizioni popolari e alla riscoperta dell’identità culturale del territorio. Il Castello Medievale di Ceppaloni si prepara ad accogliere “Sussurri al Castello”, l’evento promosso da Immaginaria ETS e ispirato al progetto culturale “Sussurri di Janare”, in programma il 20, 21, 27 e 28 giugno 2026.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Ceppaloni e diretta artisticamente da Giovanni Calicchio, punta a offrire al pubblico un’esperienza immersiva capace di coniugare ricerca storica, antropologia, teatro, musica e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale del Sannio e dell’Irpinia.

Al centro della manifestazione vi sarà il celebre mito delle Janare e del Noce di Benevento, raccontato però attraverso una lettura storica e scientifica, lontana da interpretazioni esoteriche o magiche. L’obiettivo è quello di riportare alla luce il significato culturale e sociale di credenze che hanno attraversato secoli di storia, influenzando la memoria collettiva delle comunità comprese tra Benevento, Ceppaloni, Petruro Irpino, Chianche e Altavilla Irpina.

I visitatori saranno accolti all’interno del Castello Medievale e accompagnati lungo un percorso esperienziale studiato per trasformare il maniero in un grande spazio narrativo. Tra ambientazioni suggestive, ricostruzioni sceniche e racconti popolari, il pubblico potrà immergersi nelle tradizioni che hanno reso celebre il territorio sannita.

Uno dei momenti più attesi sarà il grande spettacolo teatrale nella corte del castello, una rappresentazione itinerante articolata in diversi quadri narrativi che guideranno gli spettatori attraverso leggende, testimonianze e vicende legate alle Janare e alle trasformazioni storiche del territorio.

Al primo piano del castello prenderà vita un percorso immersivo composto da ambienti tematici dedicati alla memoria, alle credenze popolari e alle ricerche storiche che negli ultimi anni hanno approfondito il fenomeno delle Janare, restituendolo alla sua dimensione antropologica.

Durante la manifestazione saranno inoltre presenti studiosi, scrittori e ricercatori che hanno dedicato le proprie opere alla tradizione beneventana e al patrimonio culturale locale. Gli incontri con gli autori offriranno occasioni di approfondimento e confronto diretto con il pubblico.

Non mancheranno spazi dedicati all’artigianato, all’enogastronomia e alle tradizioni popolari. Lungo il percorso saranno allestite esposizioni di prodotti tipici, dimostrazioni di antichi mestieri e aree dedicate alle eccellenze del territorio. Le serate saranno accompagnate da gruppi folkloristici, musica popolare campana, canti tradizionali e danze della cultura contadina.

“Sussurri al Castello” si propone come un’importante occasione di promozione culturale e turistica, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio immateriale del Sannio, coinvolgere le comunità locali e favorire una nuova conoscenza delle radici storiche del territorio.

Un appuntamento che punta a trasformare il Castello di Ceppaloni in un luogo di incontro tra passato e presente, dove la memoria diventa esperienza e il mito si trasforma in racconto condiviso.