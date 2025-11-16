AVELLA. Antonia Caruso: “La politica come servizio: il mio impegno, i miei valori“

(Riceviamo e Pubblichiamo).

Quando mi sono candidata per la prima volta ero entusiasta di affacciarmi a un mondo nuovo, fatto di incontri, di ascolto, di umanità e di responsabilità, in modo del tutto disinteressato. Un’esperienza che mi ha aiutata a essere quella che sono oggi: una persona con i piedi per terra, umile e sempre al servizio di tutti; un medico che ogni giorno cerca di affrontare al meglio i problemi dei suoi pazienti e non solo; una mamma che lavora costantemente per garantire a suo figlio un futuro migliore rispetto a quello che quotidianamente viviamo; una figlia orgogliosa del sacrificio quotidiano dei propri genitori.

Il modo di fare politica degli ultimi tempi mi ha davvero disillusa. Non mi appartengono gli attacchi personali e le cadute di stile, a cui non do minimamente considerazione; non mi appartiene questo genere di competizione, non mi appartiene questo tipo di “politica”.

La politica, per me, è una passione e non una professione. La politica è missione civica e servizio alla comunità, e per quanto mi riguarda non ho bisogno di un ruolo politico per poterla esercitare nel modo in cui la intendo io: la esercito ogni mattina quando mi alzo e vedo mio figlio, la mia famiglia, il mio lavoro e tutte le persone che mi circondano, verso cui, in modo disinteressato, metto a disposizione le mie umili capacità.

Oggi ho deciso di appoggiare pubblicamente, in modo completamente disinteressato, un candidato regionale, l’On. Maurizio Petracca, un uomo che possa rispecchiare il mio pensiero e il mio modo di essere. Per lui sto chiedendo l’appoggio, in modo onesto, per quello che sono io e per i valori che ho, con la massima serenità e nella leale competizione.

Antonia Caruso – Consigliere Comunale di Avella