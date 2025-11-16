Mastella fa tappa nel Baianese: “Noi di Centro è il riferimento dei moderati”

Tappa nel Baianese per Clemente Mastella, leader di Noi di Centro, impegnato nel tour elettorale in vista delle elezioni regionali del prossimo 23 novembre. Nel pomeriggio di oggi il sindaco di Benevento ha incontrato elettori e simpatizzanti presso il locale Aragonese, dove si è svolta una partecipata iniziativa politica.

All’incontro erano presenti anche i candidati della lista irpina — Napolitano, Gazella e Iannace — che hanno illustrato ai presenti gli obiettivi del programma e il lavoro svolto sul territorio.

Durante il suo intervento, Mastella ha ribadito l’importanza del movimento, sottolineando come Noi di Centro voglia rappresentare l’area moderata, lontana dagli estremismi e in cerca di una proposta politica concreta e pragmatica. «Siamo un partito che guarda ai territori e alle esigenze reali dei cittadini», ha affermato.

La tappa al locale Aragonese rientra in un più ampio calendario di incontri pensati per rafforzare la presenza del movimento in Irpinia e confrontarsi direttamente con le comunità locali in vista della tornata elettorale.