Ad Avella presentato il nuovo Piano Urbanistico Comunale: svolta dopo quasi 50 anni. VIDEO e FOTO

AVELLA – Si è tenuta questa sera, venerdì 11 aprile 2025, presso la Sala Alvarez del Palazzo Baronale, la presentazione ufficiale del nuovo Piano Urbanistico Comunale (PUC) del Comune di Avella, un evento di grande rilevanza per il futuro assetto del territorio.

Il nuovo piano, illustrato nel dettaglio dal prof. arch. Pasquale Miano, docente presso il Dipartimento di Architettura dell’Università Federico II e redattore del progetto, andrà a sostituire il vecchio Piano Regolatore Generale risalente al 1978. Dopo quasi cinquant’anni, l’amministrazione ha deciso di dare una svolta radicale alla pianificazione urbanistica del paese, rispondendo alle esigenze di una comunità profondamente cambiata rispetto al passato.

All’incontro ha partecipato un folto numero di cittadini, attenti e partecipi, che hanno seguito con interesse l’esposizione tecnica dell’architetto Miano, accogliendo con favore le prospettive di sviluppo sostenibile e riqualificazione del territorio.

Sono intervenuti anche il sindaco Vincenzo Biancardi, il consigliere Domenico Biancardi e la capogruppo di opposizione Chiara Cacace, a testimonianza di un confronto democratico aperto e costruttivo. Alcuni cittadini hanno preso la parola per porre domande e condividere riflessioni, esprimendo in diversi casi apprezzamento per l’impianto progettuale del nuovo PUC.

A partire da oggi, si apre ora una fase importante di partecipazione pubblica: tutti i cittadini avranno la possibilità di presentare osservazioni, proposte e suggerimenti sul nuovo piano, contribuendo attivamente alla sua definizione finale. Solo al termine di questa fase consultiva, che rappresenta un momento cruciale di confronto tra amministrazione e comunità, si passerà alla fase di approvazione definitiva del documento urbanistico.

Con questa iniziativa, Avella compie un passo importante verso una gestione moderna, partecipata e lungimirante del territorio, ponendo le basi per uno sviluppo urbano più attento ai bisogni della popolazione e all’equilibrio ambientale.