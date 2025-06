Ad Avella l’estate ha il sapore della “Subrett a limone”: da 40 anni la granita di Giovanni Pescione rinfresca cuori e palati

AVELLA (AV) – In un’epoca dominata da mode effimere e sapori artificiali, c’è chi resiste con la forza della semplicità e della tradizione. È il caso di Giovanni Pescione, storico venditore di granita al limone, meglio nota come la celebre “Subrett a limone”, che da 40 anni continua a deliziare intere generazioni con il suo carrettino artigianale.

Originario di Avella, ma residente a Mugnano del Cardinale, Giovanni è ormai un’istituzione estiva: ogni pomeriggio e sera d’estate, si posiziona con il suo iconico carretto, quest’estate in località “Capo di Ciesco”, zona Fusaro ad Avella, regalando freschezza, sorrisi e un assaggio di memoria.

La sua granita non conosce segreti industriali né aromi artificiali: acqua, zucchero e limone, mescolati in una pentola speciale e raffreddati grazie a una tecnica tradizionale, che prevede l’uso di ghiaccio attorno al contenitore. Il risultato? Una granita ruvida, autentica, profumata e soprattutto indimenticabile.

“È una tradizione che porto avanti con amore da quando ero ragazzo. Per me non è solo un lavoro: è un modo per stare tra la gente, per regalare un sorriso, per far tornare alla mente ricordi d’infanzia”, racconta Giovanni, mentre serve con gesti esperti bicchierini freddi agli avventori. (Il video che racconta la tradizione)