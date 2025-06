Mugnano: A ruba i Gagliardetti della Madonna delle Grazie – prenotate il vostro

Stamattina in piazza Umberto I, il Comitato Festa ha distribuito i Gagliardetti della Madonna delle Grazie.

Dopo alcuni anni, sono stati riprodotti nuovamente i Gagliardetti con l’immagine della Patrona, Maria Santissima delle Grazie e tantissime sono state le persone che si sono recate presso il gazebo del Comitato, per ritirare il loro gagliardetto, con cui addobberanno i balconi per tutto il mese di luglio.

Sono già molte le prenotazioni ricevute anche attraverso le pagine social dell’Associazione Maria Santissima delle Grazie.

Il Comitato ringrazia di cuore tutta la popolazione per la fattiva e calorosa partecipazione all’iniziativa. Si ricorda che domenica prossima la distribuzione dei gagliardetti avverrà di mattina, in piazza Cardinale, chi non può recarsi in loco, ma vuole prenotare la propria copia, può contattare il Comitato.