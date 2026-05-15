MARZANO DI NOLA. Dolore e commozione per la scomparsa di Emilio Sepe a soli 30 anni: il messaggio di Don Vito Cucca

Profonda commozione nella comunità diMarzano di Nola per la prematura scomparsa del giovane Emilio Sepe di soli 30 anni. In queste ore di dolore, numerosi sono stati i messaggi di vicinanza rivolti alla famiglia Sepe, colpita da una perdita improvvisa che ha lasciato sgomento e tristezza in quanti conoscevano e stimavano Emilio.

Tra le testimonianze più sentite vi è quella di Don Vito Cucca, che ha affidato a parole cariche di fede e umanità il proprio pensiero di conforto ai familiari e all’intera comunità.

“Non lasciare che la morte o i dolori ti rubino i ricordi gioiosi. Tieniti stretta questa tua felicità che hai conosciuto, che hai condiviso. Non andrà mai persa”, scrive Don Vito, invitando a custodire con amore i momenti vissuti insieme a Emilio.

Un messaggio che unisce il dolore umano alla speranza cristiana della Risurrezione: “Un breve sonno e ci destiamo eterni. Non vi sarà più morte. Più forte della morte è l’amore”.

Parole profonde che esprimono tutta l’amarezza per la perdita di un giovane: “La morte di un giovane lascia sempre nel cuore grande amarezza e sconforto… ma a noi è stata annunciata la grande verità della Risurrezione”.

Don Vito Cucca ha quindi rivolto il suo abbraccio spirituale alla famiglia Sepe, assicurando preghiera e sostegno in questo momento così difficile: “Mi stringo con l’affetto e la preghiera alla famiglia Sepe per la morte improvvisa del caro Emilio Sepe… che il Signore vi possa donare tanta forza in questo momento di prova”.

Il messaggio si conclude con un’invocazione alla Madonna dell’Abbondanza, affinché possa proteggere e sostenere i familiari nel dolore: “La Madonna dell’Abbondanza vi copra con il suo manto”.

L’intera comunità continua a raccogliersi nel silenzio, nella preghiera e nel ricordo di Emilio, stringendosi con affetto attorno alla sua famiglia.