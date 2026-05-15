Lotto, 10eLotto e Superenalotto: tutti i numeri vincenti del 15 maggio 2026. Jackpot sale a 165,5 milioni

Nuova estrazione per Lotto, 10eLotto e Superenalotto nella serata di venerdì 15 maggio 2026. Nessun “6” centrato al Superenalotto e il jackpot continua a salire raggiungendo quota 165,5 milioni di euro per il prossimo concorso.
Di seguito tutte le combinazioni vincenti, le quote e i numeri ritardatari aggiornati.
I numeri vincenti del Lotto del 15 maggio 2026
Bari: 89- 04- 06- 43 -69
Cagliari: 57- 07- 86- 05- 74
Firenze: 48 -02- 85- 71 -47
Genova: 46- 80- 88- 01- 43
Milano: 34- 40 -38 -11 -57
Napoli: 03 -11- 06- 73- 58
Palermo: 89 18 -59 -16- 14
Roma: 64- 49- 19- 33 -48
Torino: 63- 83 -40- 15 -11
Venezia: 38- 12- 53- 02- 86
Nazionale:- 68- 79 -32 -81- 12
La serie vincente del 10eLotto
Ecco i 20 numeri vincenti dell’ultima estrazione del 10eLotto:
2 – 3 – 4 – 6 – 7 – 11 – 12 – 18 – 34 – 38 – 40 – 46 – 48 – 49 – 57 – 63 – 64 – 80 – 83 – 89
Numero oro: 89
Doppio oro: 89-4
Extra: 1 – 5 – 15 – 16 – 19 – 33 – 43 – 53 – 59 – 69 – 71 – 73 – 85 – 86 – 88
Superenalotto: combinazione vincente e jackpot
La combinazione vincente del Superenalotto del 15 maggio 2026 è:
5 – 13 – 17 – 28 – 47 – 68
Numero Jolly: 42
Numero Superstar: 19
Jackpot Superenalotto del 15-05-2026: 164.500.000 euro
Jackpot Superenalotto del prossimo concorso del 16-05-2026: 165.500.000 euro
Le quote del Superenalotto e Superstar
SUPERENALOTTO
Punti 6: 0 totalizzano Euro: 0,00
Punti 5+: 0 totalizzano Euro: 0,00
Punti 5: 6 totalizzano Euro: 25.130,73
Punti 4: 1.021 totalizzano Euro: 151,29
Punti 3: 30.184 totalizzano Euro: 15,34
Punti 2: 362.258 totalizzano Euro: 5,00
SUPERSTAR
Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00
Punti 4SS: 6 totalizzano Euro: 15.129,00
Punti 3SS: 220 totalizzano Euro: 1.534,00
Punti 2SS: 2.953 totalizzano Euro: 100,00
Punti 1SS: 15.928 totalizzano Euro: 10,00
Punti 0SS: 30.801 totalizzano Euro: 5,00
Vincite Seconda Chance 50 Euro: 89 totalizzano Euro: 4.450,00
Vincite Seconda Chance 3 Euro: 13.457 totalizzano Euro: 40.371,00
Vincite WinBox 1: 1.828 totalizzano Euro: 45.700,00
Vincite WinBox 2: 219.658 totalizzano Euro: 446.752,00
Totale vincite Seconda Chance: 13.546
Totale vincite WinBox: 221.486
I numeri ritardatari del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto del 16 maggio 2026, questi sono i numeri più ritardatari:
Napoli 40 (manca da 108 estrazioni)
Cagliari 41 (manca da 101 estrazioni)
Bari 67 (manca da 96 estrazioni)
Napoli 1 (manca da 87 estrazioni)
Torino 65 (manca da 86 estrazioni)
Roma 17 (manca da 86 estrazioni)
Venezia 79 (manca da 85 estrazioni)
Torino 49 (manca da 85 estrazioni)
Bari 66 (manca da 84 estrazioni)
Genova 66 (manca da 83 estrazioni)
I tre numeri più ritardatari per ciascuna ruota
Bari 67 (manca da 96 estrazioni) – 66 (da 84) – 10 (da 75)
Cagliari 41 (manca da 101 estrazioni) – 52 (da 75) – 63 (da 67)
Firenze 78 (manca da 72 estrazioni) – 28 (da 71) – 3 (da 45)
Genova 66 (manca da 83 estrazioni) – 6 (da 73) – 3 (da 57)
Milano 77 (manca da 80 estrazioni) – 61 (da 74) – 88 (da 64)
Napoli 40 (manca da 108 estrazioni) – 1 (da 87) – 81 (da 53)
Palermo 90 (manca da 78 estrazioni) – 6 (da 67) – 30 (da 66)
Roma 17 (manca da 86 estrazioni) – 21 (da 57) – 77 (da 51)
Torino 65 (manca da 86 estrazioni) – 49 (da 85) – 88 (da 81)
Venezia 79 (manca da 85 estrazioni) – 30 (da 55) – 31 (da 54)
Nazionale 90 (manca da 71 estrazioni) – 54 e 16 (da 60) – 58 (da 56)
I numeri ritardatari del Superenalotto
70 (da 94) – 65 (da 67) – 75 (da 56) – 76 (da 49) – 71 (da 44) – 23 e 78 (da 41)