Mugnano del Cardinale, il comitato ufficializza il big per la Festa di Maria Santissima delle Grazie: il 13 luglio in piazza Umberto I arriva Gianni Fiorellino

Il Comitato Festa Maria Santissima delle Grazie ufficializza con orgoglio il nome dell’ospite principale per i festeggiamenti di luglio in onore della patrona di Mugnano del Cardinale. Dopo mesi di lavoro, contatti e impegno organizzativo, sul palco di piazza Umberto I salirà Gianni Fiorellino, che si esibirà lunedì 13 luglio per il momento civile dei festeggiamenti.

Un risultato che arriva grazie allo sforzo costante dei membri del comitato, impegnati da tempo per garantire un programma all’altezza della tradizione e delle aspettative della comunità. La scelta di un artista amato dal pubblico napoletano e nazionale vuole essere un segno di riconoscenza verso tutti coloro che, ogni anno, sostengono la festa con passione e dedizione.

La notizia chiude l’attesa dei fedeli e dei cittadini, che partecipano numerosi alla celebrazione dedicata alla Madonna delle Grazie. Oltre al programma religioso, con il triduo e le tradizionali processioni, il concerto rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della parte civile, insieme ai fuochi d’artificio e alle luminarie che illuminano il paese.

Il Comitato desidera ringraziare di cuore il popolo di Mugnano del Cardinale per la generosità e la vicinanza dimostrate anche quest’anno. È proprio grazie al sostegno della gente, al contributo di ogni famiglia e all’attaccamento alla patrona che è possibile realizzare una festa degna di questo nome.

Gianni Fiorellino: voce della canzone napoletana

Cantautore e pianista, Gianni Fiorellino ha legato il suo nome alla canzone napoletana e al pop d’autore. Nato a Mugnano di Napoli il 3 aprile 1982, inizia lo studio del pianoforte a 7 anni e a 11 pubblica il suo primo disco, E io canto.

La sua carriera decolla alla fine degli anni ’90: nel 1999 vince il Festival di Napoli con Girasole e riceve il premio Renato Carosone. Il grande pubblico lo conosce al Festival di Sanremo, dove partecipa due volte nella sezione Giovani: nel 2002 con Ricomincerei, arrivando 4°, e nel 2003 con Bastava un niente, classificandosi 5°.

Nel 2004 prende parte al reality Music Farm su Rai 2 e nel 2006 recita nel musical Masaniello. In oltre 30 anni di attività ha pubblicato 14 album, spaziando tra pop, neomelodico e musica napoletana tradizionale, con testi che raccontano amore, vita quotidiana e radici.

Per i fan degli anni ’90 brani come Favole, La scusa degli ipocriti e Io muoio sono diventati colonne sonore di una generazione. Oggi, a 43 anni, Fiorellino affianca alla musica l’attività di scrittore: nel 2024 ha pubblicato il libro Solo se c’è amore, un’opera intima sulla sua visione di Dio e dell’amore.

La festa di Mugnano del Cardinale

La Festa di Maria Santissima delle Grazie inizia il 2 luglio con la solenne intronizzazione, mentre i festeggiamenti civili si svolgono il secondo weekend di luglio.

L’appuntamento con Gianni Fiorellino del 13 luglio si inserisce nel cuore del cartellone degli eventi civili, offrendo alla piazza un concerto che unisce tradizione napoletana e repertorio pop dell’artista.

Il Comitato rinnova l’invito a tutta la comunità a partecipare, con lo stesso spirito di unione e generosità che rende unica la festa della Madonna delle Grazie.