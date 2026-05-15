Avella ricorda Francesco Estatico “Ciccio”: scoperta una targa in sua memoria

AVELLA – Un momento carico di emozione e partecipazione quello vissuto questo pomeriggio ad Avella, dove la comunità si è ritrovata per ricordare Francesco Estatico, giovane conosciuto da tutti con affetto come “Ciccio”.

Nel corso della commemorazione è stata apposta una targa in sua memoria, gesto simbolico ma profondamente sentito per rendere omaggio a una figura rimasta nel cuore di tanti cittadini avellani.

L’iniziativa è nata dalla richiesta della “Combriccola del Drago” ed è stata accolta dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Vincenzo Biancardi, che ha voluto promuovere un momento di ricordo dedicato a una persona che, con la sua umanità e il suo legame con il territorio, ha lasciato un segno sincero nella comunità.

Alla cerimonia ha preso parte anche Don Giuseppe Parisi, insieme ai familiari, ai cittadini e ai rappresentanti delle istituzioni locali, in un clima di raccoglimento, affetto e vicinanza.

Presenti inoltre Anna Alaia, Nicoletta Longobardi, Domenico Biancardi, Giovanni Biancardi, Maria Rosaria D’Avanzo, Luigi Biancardi e Pellegrino Vittoria.

Un ricordo che continuerà a vivere nella memoria collettiva di Avella e nel cuore di chi ha conosciuto e voluto bene a “Ciccio”.