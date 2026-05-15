Afragola, nasce “Più Piccolo”: qualità e servizi nella stazione Alta Velocità

AFRAGOLA – Nasce “Più Piccolo”, il nuovo progetto firmato dalla famiglia Piccolo inaugurato presso la stazione Alta Velocità di Napoli Afragola. Un punto vendita pensato per offrire un servizio rapido, pratico e di qualità a viaggiatori, pendolari e cittadini in transito in uno degli hub ferroviari più importanti del Sud Italia.

Il nuovo store punta su un concetto moderno di prossimità, con spazi dedicati alla spesa veloce, alla gastronomia, ai prodotti freschi e ai servizi pensati per chi parte o per chi arriva in città.

L’inaugurazione si è svolta in un clima di festa e partecipazione, alla presenza della famiglia Piccolo, di ospiti e numerosi partecipanti che hanno condiviso questo importante momento di crescita del gruppo.

Il nuovo punto vendita sorge in Via Arena, all’interno della stazione AV Napoli Afragola, e rappresenta una nuova sfida imprenditoriale orientata all’innovazione e alla comodità, senza rinunciare alla qualità che da anni contraddistingue il marchio Piccolo.

“Più Piccolo” nasce infatti con l’obiettivo di essere ancora più vicino alle esigenze delle persone, offrendo rapidità, accoglienza e servizi in un luogo strategico e in continuo movimento.

Tra gli elementi distintivi del nuovo store anche gli spazi moderni, il design contemporaneo e l’attenzione ai prodotti del territorio, con aree dedicate alla gastronomia, alla macelleria e al food veloce.

Una nuova apertura che conferma il percorso di crescita della famiglia Piccolo e la volontà di investire in progetti innovativi capaci di coniugare qualità, servizio e vicinanza al cliente.